MILANO – Il noto giornalista Mario Sconcerti, tramite Il Corriere della Sera, ha sottolineato come il Milan sia candidato alla vittoria dello Scudetto: “Non c’è più nessuna ragione per cui il Milan non possa vincere il campionato. Può darsi non ci riesca, ma non ci sono più motivi tecnici a impedirlo. È vero che dipende molto da Ibrahimovic, ma è anche vero che la Juventus dipende da Ronaldo, l’Inter da Lukaku, la Roma da Dzeko. Chi non dipende da nessuno è il Sassuolo…”.