Sconcerti: “Nel Milan c’è stata una svolta, ora è una squadra completa”

MILANO – Attraverso calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti si è espresso così sulla campagna acquisti rossonera: “A me è piaciuto il mercato del Milan. E’ emersa la competenza di Maldini. Abbiamo davanti una bella squadra, equilibrata e ricca di promesse. Ciò non significa necessariamente vincere, ma far comunque rumore. Vuol dire esserci, come da tanto tempo il Milan non c’era più. In sostanza trovo che sia una giovane squadra completa. Un anno fa non avrei scommesso nulla sul Milan di Gazidis e Maldini, ma evidentemente sbagliavo. C’è stata una svolta quasi brusca, un’impennata dovuta alla competenza e sono molto curioso di vedere dove porterà”.