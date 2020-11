Sassuolo, Carnevali: “L’affare più faticoso? Strappare Locatelli al Milan…”

MILANO – L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui gioielli della squadra emiliana: “L’affare più difficile? Strappare Locatelli al Milan. E’ stata la nostra spesa maggiore per un giovane in cui credevano in pochi. Da milanista il patron Squinzi aveva puntato molto su questo ragazzo, che adesso si sta esprimendo ad altissimi livelli. Lui, Boga e Berardi ora valgono minimo 140 milioni di euro”.