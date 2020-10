Sannino: “Milan in ottime mani con Pioli e Maldini”

MILANO – L’allenatore Giuseppe Sannino, intervenuto ai microfoni di TMW, ha detto la sua sulla squadra allestita dal Milan per questa stagione: “Il club ha puntato sui giovani, affidando la loro crescita a una persona speciale come Stefano Pioli. L’ho sempre stimato, come tecnico e come uomo. Non l’ho mai sentito pronunciare una parola fuori posto. E quando si lamenta lo fa con modi garbati. Sono contento per lui e per il Milan e gli auguro di fare sempre meglio. Inoltre, mi fa particolarmente piacere vedere al timone dei rossoneri una persona competente come Paolo Maldini”.