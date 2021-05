Sacchi sulla questione Donnarumma: “non sempre i cambiamenti sono positivi”

Arrigo Sacchi esprime la sua opinione sul mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma.

"Non posso nascondere il dispiacere per questa vicenda. Se lui si trovava bene al Milan , il club che lo ha fatto crescere e lo ha valorizzato, doveva restare. A volte bisogna avere la capacità di essere riconoscenti nei confronti di chi ti ha dato una possibilità importante e questa era l’occasione per dimostrarlo, firmando il rinnovo e accettando la proposta del Milan. Inoltre, cosa che non va dimenticata, il club gli aveva proposto un contratto ricco. Quindi la domanda è: perché andare via? Perché forzare la situazione?"

"Ci sono esempi, restando nel mondo del Milan, che potevano aiutare Donnarumma nella sua scelta. Faccio riferimento alle vicende di Shevchenko e di Kakà. Il primo, per i soldi e per i suoi figli, decise di andare al Chelsea. Ricky invece, sempre per una questione economica, scelse il Real Madrid. Entrambi ebbero esperienze non felicissime. Abbandonare un luogo dove sei amato è sempre un rischio, soprattutto se è posto dove sei cresciuto. Io, sinceramente, non mi capacito di come si possa lasciare un club come il Milan solamente in n0me dei soldi.