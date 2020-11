Raiola, stoccata al Milan: “Ibrahimovic è il 90% della squadra”

MILANO – Mino Raiola, procuratore di Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘de Volkstrant’, rimarcando l’importanza del centravanti svedese per il Milan: “Ibra è il 90% della squadra rossonera. Quanto può giocare? Fin quando non esce dal campo in barella. Per me può continuare fino a 50 anni, ma lui vuole competere soltanto ai massimi livelli. Guardate come ha resuscitato tutto il Milan. Conosce benissimo il suo corpo, il modo in cui vive il calcio è una scienza esatta”.