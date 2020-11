Raimondi: “Milan, ecco qual è la prima scelta per la difesa”

MILANO – Il giornalista di SportMediaset Claudio Raimondi, contattato dai microfoni di MilanNews.it, ha parlato di Ozan Kabak e Matteo Lovato, due difensori seguiti con grande interesse dalla società rossonera in ottica calciomercato: “Kabak piace, è bravo, ma non è comunque la prima scelta. Il turco, arrivando da un altro campionato, andrebbe aspettato, mentre Lovato abbiamo visto anche a San Siro che, rigore a parte, è già pronto. E credo che il Milan abbia voglia proprio di un giocatore pronto per l’uso. L’idea sarebbe quella di avere Romagnoli e Kjaer come punti di riferimento e un giocatore giovane da far crescere. Ritengo che Lovato stia dimostrando in un campionato difficile come la Serie A di essere il profilo giusto”.