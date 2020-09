QS – “Colpo Tonali, Milan da urlo”

MILANO – E’ in via di definizione l’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan. Come riferisce in prima pagina l’edizione odierna del Quotidiano Sportivo, l’accordo è totale ed ora c’è anche la firma del presidente del Brescia Massimo Cellino, il quale ha accettato di privarsi del suo centrocampista per una cifra complessiva di 35 milioni di euro fra prestito, riscatto e bonus. Tra domani e dopodomani Tonali dovrebbe svolgere le visite mediche a ‘La Madonnina’ e firmare il contratto a Casa Milan, diventando così ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.