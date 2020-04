Prosegue il toto-allenatore, in rialzo le quotazioni di Spalletti: le ultime

MILANO – Torna a circolare in orbita rossonera il nome di Luciano Spalletti. Quest’ultimo era già stato cercato dal Milan dopo l’esonero di Marco Giampaolo nello scorso settembre, ma il tecnico toscano, a causa di un mancato accordo con l’Inter sulla buonuscita, aveva respinto la proposta di Maldini e Boban. Spalletti infatti è ancora sotto contratto col club nerazzurro ma, stando al Corriere dello Sport, da qui a fine stagione potrebbe essere più semplice – anche perché c’è più tempo – trovare un accordo economico con l’Inter per svincolarsi. Secondo il quotidiano il Milan è ancora molto interessato e se dovesse definitivamente sfumare la pista Rangnick, potrebbe rifare un serio tentativo proprio per Spalletti, considerato attualmente la prima alternativa al tedesco. Non va scartata, tuttavia, l’ipotesi che venga confermato Stefano Pioli, soprattutto qualora saltassero le trattative sia per Rangnick che per Spalletti.

