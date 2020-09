Prandelli: “Tonali-Milan, storia romantica che fa bene al calcio italiano”

MILANO – Mister Cesare Prandelli, ex CT della Nazionale, ha parlato su TMW Radio del nuovo acquisto del Milan Sandro Tonali e di Federico Chiesa, giocatore che circola nell’orbita rossonera di mercato: “Quella di Tonali è stata una scelta romantica, legata alla sua passione per la maglia del Milan. E’ importante per tutto il calcio italiano. Chiesa? Non so cosa deciderà di fare ma, parlando esclusivamente di campo, per me non bisogna considerarlo una punta, bensì un esterno: in quel ruolo fa 10 gol e 15 assist. Se però prima ricopre un ruolo, poi un altro ed infine un altro ancora, diventa difficile per lui riuscire ad incidere”.