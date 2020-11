MILANO – Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha speso parole d’elogio nei confronti di Brahim Diaz e Diogo Dalot: “Li abbiamo presi per le loro qualità e si sono fatti trovare subito pronti. Stanno entrando benissimo nei nostri meccanismi di gioco e nel nostro stile di lavoro. Voglio che continuino a crescere, così come tutta la squadra. Dalot e Brahim sono due giovani calciatori ambiziosi con grandi qualità. Riscatto? Non sono io che mi occupo di queste cose…”.