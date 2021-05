Milan, prime manovre per trattenere Diogo Dalot in rossonero

Il terzino portoghese attualmente in forza al Milan è arrivato in Serie A, in prestito secco, ecco le intenzioni della dirigenza

Redazione Il Milanista

MILANO - Durante l'ultimo mercato estivo Maldini e Massara hanno portato a Milanello il giovane Diogo Dalot. Il portoghese è arrivato in prestito secco, ovvero senza la possibilità di poterlo confermare a fine stagione. Non ha mai pienamente convinto il ragazzo nella sua avventura italiana, eppure il suo futuro non è certo. Dall'Inghilterra ciclicamente rilanciano l'indiscrezione sul possibile ritorno a Manchester, sponda United. Anche Solskjaer, tecnico dei Red Devils, alla vigilia della sfida europea con i rossoneri ha parlato di Dalot, facendo capire che non gli dispiacerebbe un ritorno del calciatore in Inghilterra.

Le mosse di Maldini e Massara

La società meneghina avrebbe tutta l'intenzione di aprire una trattativa per il portoghese. Certo servirà un accordo perché non c'è assolutamente intesa per il possibile riscatto. Dovrebbero servire tra i 17 e i 18 milioni di euro, cifra alta e il Milan vorrebbe rivedere questa richiesta, riuscendo magari a far abbassare le pretese al club di Manchester. Stando a ciò che riferisce il tabloid britannico Metro, il Milan vorrebbe provare ad acquistare il terzino, come detto, a titolo definitivo e avrebbe anche presentato una prima offerta da quattordici milioni di euro. Proposta rifiutata dai Red Devils, che per cedere il classe '99. Quindi una prima mossa da parte del Diavolo è arrivata.

Gli altri esterni che piacciono ai rossoneri

Eppure le cronache di mercato avevano accostati altri giocatori in quel ruolo. Da Wilfried Singo, esterno destro classe 2000, si sta mettendo in luce con la maglia del Torino. Sulle sue tracce, secondo il Daily Express, però, ci sarebbe anche il Liverpool. In estate potrebbe quindi scatenarsi una vera e propria asta di mercato. Un'altra pista da tenere in considerazione è quella che porta a Elseid Hysaj, in scadenza di contratto col Napoli. A fine stagione lascerà la squadra partenopea a costo zero. Prima però bisognerà definire il futuro di Diogo Dalot.