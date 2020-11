Pellegatti: “Milan bello da vedere, Pioli bravissimo ad esaltare i suoi giocatori”

MILANO – Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha elogiato il lavoro di mister Pioli: “Adesso vedere il Milan è bello. Contro l’Udinese non è stata una grande partita ma la squadra ha dato sempre l’impressione di non subire nulla dall’avversario, senza mai rischiare di perderla. Con cambi intelligenti il livello della squadra è salito. Una delle fortune del Milan è di non avere predestinati, professori o maestri in panchina, ma di avere semplicemente un allenatore che mette tutti i giocatori al posto giusto, li esalta e si fa voler bene”.