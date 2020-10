Paventi: “Inter, Sanchez recupera ma va in panchina”

MILANO – Reduce da un problema muscolare accusato in Nazionale contro la Colombia, Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter, riesce a recuperare per il derby. Tuttavia partirà dalla panchina, con la coppia Lautaro-Lukaku confermata dal primo minuto. Ai microfoni di Radio Deejay ne ha parlato Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport: “Le scelte di Conte sono chiare: in difesa giocano D’Ambrosio e Kolarov con De Vrij. A centrocampo Barella, Vidal e Brozovic, mentre sulle fasce Perisic e Hakimi. Davanti Lukaku e Lautaro. Sanchez ha recuperato, per lui c’è stato solo un affaticamento: ieri ha corso e lavorato con la squadra, ma oggi siederà in panchina”.