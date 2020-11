Pancaro: “Milan, lavoro straordinario di società e allenatore”. Sullo Scudetto…

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Giuseppe Pancaro, ex terzino rossonero, ha parlato delle ambizioni della squadra di Stefano Pioli: “Dopo il lockdown primaverile il Milan è ripartito fortissimo, inanellando una serie di risultati utili da grande squadra. Ora c’è un’idea di calcio ben precisa, grandi meriti vanno dati a Pioli e alla società, in modo particolare a Maldini che sta lavorando benissimo. Poi c’è Ibrahimovic, il quale continua a dimostrare di essere straordinario e decisivo, trascinando il gruppo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche caratteriale. Questo Milan può giocarsela fino alla fine per un posto Champions League”.

SULLO SCUDETTO – “Va sottolineato che ci sono squadre più attrezzate, che hanno speso di più e che hanno organici superiori, come Juventus o Inter. Tuttavia, questo è un campionato molto equilibrato. Chissà che non ci possa essere una sorpresa…”.