Pagni: “Pobega ha talento, il Milan punterà su di lui”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW, Danilo Pagni, ex dirigente della Ternana che portò Tommaso Pobega nella squadra umbra, ha parlato del centrocampista classe ’99: “Il suo esordio non fu dei migliori. Ma lo step più importante per lui è stato Pordenone. Il club friulano ha avuto la capacità di aspettarlo e il ragazzo ha risposto presente. È migliorato tanto e oggi, in Serie A, sta dimostrando di essere un giocatore di talento. Ha la struttura fisica per giocare a certi livelli. Sono sicuro che il Milan punterà su di lui. Guardate la crescita esponenziale di Locatelli: al Milan aveva un ruolo ordinario, al Sassuolo è stato investito di responsabilità ed è maturato tantissimo. Se hai talento e vieni responsabilizzato, riesci ad emergere”.