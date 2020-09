Padovan: “Ibra? Sta ripagando lo sforzo della società, bravo anche Pioli”

MILANO – Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il rendimento straordinario di Zlatan Ibrahimovic, autore di tre reti nelle prime due uscite stagionali: “Gli è stato rinnovato il contratto per questo ed è ben pagato per fare esattamente questo. Lo sforzo economico del club è stato molto importante e lo svedese sta rispondendo presente sul campo. E’ un centravanti che segna tanto, ma in pratica fa anche il regista offensivo: è al centro di ogni azione d’attacco. Va anche detto però che Pioli è stato bravo ad esaltare la sua intelligenza, facendo girare la squadra attorno a lui. I meriti dell’allenatore vanno riconosciuti”.