Ordine: “Pioli? Il suo temperamento è la fortuna del Milan”

MILANO – Franco Ordine, giornalista vicino alle vicende rossonero, si è espresso su mister Pioli, messo costantemente in discussione in vista della prossima stagione dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, attraverso MilanNews.it: “E’ abituato a situazioni del genere e perciò non fa una piega, anzi tira dritto per la sua strada avendo intrapreso, con l’arrivo di Ibrahimovic, un percorso che lo porterà a centrare una posizione di classifica meno umiliante di quella ereditata da Giampaolo. Il temperamento di Pioli è la grande fortuna del Milan. Inoltre la gestione Pioli è stata costruita intorno alla figura di Ibra e non sappiamo come Zlatan prenderà l’eventuale ribaltone in panchina. Cambiare ogni anno allenatore, staff, e dirigenti significa sottoporsi all’ennesimo buco nell’acqua…”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...