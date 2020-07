Ordine: “Milan, Pioli meriterebbe una medaglia…”

MILANO – Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli tramite ‘Il Giornale’: “Il merito maggiore di Pioli è in assoluto quello di non lasciarsi rosolare dalle continue rivelazioni giornalistiche sul futuro rossonero. Ha mostrato una sorta di alone di santità. Altri colleghi, al suo posto, avrebbero utilizzato ogni intervista per segnalare la difficoltà oggettiva nella quale è costretto a lavorare con l’ombra di Rangnick dietro la nuca. E invece, al pari di Maldini rimasto al suo fianco, dal tecnico neanche un lamento pubblico è arrivato. Solo per questo, al netto del risultato finale, meriterebbe una medaglia sul petto”.

