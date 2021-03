Offerta del Benfica per Diego Costa. Niente Milan

MILANO – Il 2020 si è chiuso con la notizia, per alcuni versi incredibile, della separazione tra Diego Costa e l’Atletico Madrid. Una news accolta molto bene da tutti i club che speravano di mettere a segno un colpo importante già nel mese di gennaio. Dopotutto, un giocatore come lui a quale club non avrebbe fatto comodo?

Un pensiero che tante società devono aver avuto in testa, come lo stesso giocatore che pensava (e sperava) di trovare subito una nuova sistemazione. I primi club a chiedere informazioni sono stati i brasiliani del Sao Paulo e del Palmeiras. Offerte interessanti ma rimandate subito al mittente: il classe ’82 non vuole lasciare l’Europa e il calcio che conta.

E i rumors si sono aumentati quando il nome del brasiliano, naturalizzato spagnolo, è stato accostato ad alcuni top club italiani come Inter, Juve e Milan: ovvero quelle società che hanno cercato una prima punta a gennaio. Nerazzurri e bianconeri lo hanno cercato senza però trovarlo. I rossoneri, invece, dopo aver vagliato le varie opzioni hanno scelto di ingaggiare Mario Mandzukic. Nessuno ha deciso di affondare il colpo, spaventati dalla richiesta economica del classe ’88.

Secondo quanto riportato da Goal.com, l’ex attaccante di Atletico Madrid e Chelsea avrebbe raccolto l’interesse del Benfica. Il club portoghese infatti sarebbe interessato a Diego Costa. Un’interesse che avrebbe portato i lusitani ad offrire un contratto biennale da 3 milioni di euro a stagione. E, come se non bastasse, la società di Lisbona sarebbe pronto a mettere sul tavolo anche un bonus alla firma da 3 milioni di euro. L’offerta intriga molto il calciatore che però ancora non ha sciolto le riserve se riprende dal calcio portoghese. Nei prossimi giorni Diego Costa scioglierà le sue riserve.

Le strade del classe ’88 e della Serie A al momento sono destinate a non incrociarsi. Solo al momento però.