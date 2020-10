Novellino: “Milan da Champions League, Pioli l’arma in più”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Walter Novellino, ex calciatore del Milan, ha parlato della squadra rossonera in vista del derby: “Quando c’era il pubblico allo stadio forse i giocatori avevano un po’ di paura di giocare a San Siro. Dopo la quarantena invece si è vista qualità ed è stato bravissimo anche l’allenatore a cambiare modulo, passando da 4-3-3 a 4-2-3-1. Gran parte del merito va a lui: nonostante le chiacchiere che c’erano è riuscito ad andare alla grande e in silenzio. Questo derby è un po’ particolare, ci sono tante assenze”.

OBIETTIVO CHAMPIONS – “Il Milan può raggiungerlo, la qualità dei giocatori c’è. L’unico dubbio che ho sono i tanti giovani cui magari può mancare un po’ d’esperienza, ma sono convinto che possano farcela, anche perché Pioli sa infondere un’enorme autostima”.