Novellino: “Calhanoglu fondamentale per questo Milan, bravo Pioli ad esaltare le sue qualità”

MILANO – Tra le situazioni più spinose in casa rossonera c’è quella del contratto di Hakan Calhanoglu, in scadenza a giugno 2021. Attualmente l’accordo per il rinnovo non sembra vicino ma, al tempo stesso, il Milan deve assolutamente scongiurare il pericolo di perderlo a parametro zero tra meno di un anno. Ai microfoni di Sky Sport Walter Novellino, ex calciatore rossonero, ha rimarcato tutta l’importanza del numero 10 turco nella squadra di Stefano Pioli.

LE SUE PAROLE – "Ha carattere, gamba, forza e tiro. E' diventato un punto di riferimento all'interno del gruppo. In giro ci sono pochi giocatori con la sua qualità. Pioli ha fatto bene a cambiare modulo affidandogli il ruolo di trequartista: Calhanoglu è bravissimo a giocare tra le linee. I risultati positivi del Milan dipendono molto dalle sue giocate".