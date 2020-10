Notizie Milan – Rinnovo Calhanoglu: la strada è in salita

MILANO – Non c’è solo il rinnovo di Gigio Donnarumma a tenere banco in casa Milan. Anche la questione Hakan Calhanoglu è di primaria importanza, il turco è uno degli ‘uomini in più’ della squadra di Stefano Pioli e il suo contratto con i rossoneri scadrà nel 2021. Sky Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa con l’ex Bayer Leverkusen e se fino a qualche mese regnava l’ottimismo, adesso l’aria sembra essere totalmente cambiata. Secondo l’emittente satellitare, infatti, la distanza tra il Milan e il suo numero dieci è molto ampia in questo momento. E la possibilità di perderlo a parametro zero è molto concreta, così come una sua partenza a gennaio.