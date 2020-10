Calciomercato Milan, Maldini e Massara cullano il sogno: si farà!

Calciomercato Milan, Maldini e Massara hanno già l’intesa per un colpo da sogno: arriverà!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La lunga sessione estiva di calciomercato ha riservato più di un sussulto alla platea rossonera. Sono in tanti, però, che già starebbero guardando a gennaio, consapevoli che il Milan potrebbe avere in serbo dei colpi davvero strepitosi. Non solo un difensore centrale di alto livello, ma anche rinforzi dal grande nome per gli altri reparti. In particolare potrebbe materializzarsi uno dei sogni di Maldini e Massara in attacco.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com la dirigenza del Milan avrebbe riavviato i contatti con gli agenti di Florian Thauvin già la scorsa settimana. L’ala destra dell’Olympique Marsiglia, ha il contratto in scadenza nel 2021 e non avrebbe intenzione di rinnovare con il club transalpino. Ecco allora che Maldini potrebbe approfittarne. Con gli agenti del calciatore ci sarebbe già un abbozzo d’intesa per portare Thauvin a Milano a parametro zero a giugno, ma non è detto che l’operazione non possa sbloccarsi già a gennaio.

Qualora il Milan si volesse preservare dall’assalto delle altre pretendenti per l’esterno offensivo classe ’93, potrebbe formulare un’offerta con un piccolo indennizzo per il Marsiglia durante il mercato invernale. Decisivo potrebbe rivelarsi anche il rendimento della squadra. Qualora si rendesse necessario un nuovo innesto, Maldini preparerebbe l’assalto sin da subito. Insomma la volontà di celebrare questo matrimonio, in un modo o nell’altro, ci sarebbe da ambo le parti. E’ solo questione di fissare la data per le nozze. Non solo Thauvin, la dirigenza del Diavolo studia altri colpi per gennaio. Abbiamo stilato una lista di obiettivi su cui Maldini potrebbe andare a lavorare nei prossimi mesi. Colpi rimandati a gennaio: ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA