Notizie Milan – Mercato: Siviglia, fatta per Oscar Rodriguez

MILANO – Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, il Siviglia avrebbe chiuso per Oscar Rodriguez del Real Madrid. Il calciatore era un obiettivo anche del Milan, ma la pista che portava allo spagnolo negli ultimi giorni si è raffreddata, dato che i rossoneri hanno preferito puntare su un altro Blancos: Brahim Diaz.

Oscar Rodriguez firmerà un contratto che lo legherà al club andaluso fino al 2025, mentre al Real Madrid saranno corrisposti 13,5 milioni di euro. Un rimpianto per il Diavolo? Non proprio dato che il Milan, come detto. ha virato su Brahim Diaz e la chiusura del Siviglia per l’altro obiettivo, in un certo senso avvicina il trequartista ai rossoneri.