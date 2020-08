Notizie Milan – Mercato: Marc Roca mollato, ci pensa la Fiorentina

MILANO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Marc Roca sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Il mediano spagnolo nell’ultimo periodo è stato accostato anche al Milan, ma i viola dopo aver visto sfumare Javi Martinez, l’ex calciatore del Bayern Monaco dovrebbe aver firmato per la Real Sociedad, si sarebbero inseriti nella corsa al capitano dell’Espanyol. Il giocatore nell’ultima stagione è retrocesso con la sua squadra in Serie B. Una situazione che potrebbe favorire il suo trasferimento. Secondo il giornalista sportivo, il club gigliato segue anche un altro obiettivo rossonero: Lucas Torreira. L’Arsenal però valuta il calciatore 30 milioni di euro. Il Milan, sembra aver mollato lo spagnolo, visto l’interesse per Bakayoko e Tonali.