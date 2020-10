Nocerino sicuro: “Gruppo compatto e identità di gioco: Milan, sei da Champions”

MILANO – Contattato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, si è espresso sul Milan attuale: “Pioli ha svolto un lavoro eccezionale, ha costruito un gruppo molto compatto e questo in campo fa la differenza. Questa squadra può arrivare tra le prime quattro in classifica, per me è da Champions League. Ora c’è un’identità di gioco ben precisa: tutti sanno sempre cosa fare. Il Milan oggi è una squadra difficile da affrontare e può vincere contro chiunque”.