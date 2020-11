Napoli-Milan, Gattuso recupera Bakayoko. Bonera con Rebic dal 1′: le probabili formazioni

MILANO – Domani sera Napoli e Milan chiuderanno l’ottava giornata di campionato, sfidandosi nel posticipo al San Paolo. Con Pioli e il suo vice ancora in isolamento a causa del Covid, la squadra rossonera verrà guidata da Daniele Bonera. L’unica novità tra le fila meneghine, rispetto alle ultime settimane, dovrebbe riguardare Ante Rebic, pronto a tornare titolare dopo due mesi al posto dell’infortunato Rafael Leao. Rino Gattuso, dal canto suo, avrà a disposizione Bakayoko a metà campo, ma dovrà fare a meno di Osimhen in attacco: per sostituirlo è ancora in corso il ballottaggio fra Mertens e Petagna, con il primo che sembra essere in leggero vantaggio. Di seguito, le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas, Politano, Insigne, Mertens. All: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. All: Pioli (in panchina Bonera).