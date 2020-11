Napoli, lussazione alla spalla per Osimhen: salta il Milan

MILANO – Salvo colpi di scena, Victor Osimhen, centravanti del Napoli, non sarà a disposizione di Rino Gattuso per la partita contro il Milan. Il nigeriano si è infortunato con la propria Nazionale e oggi ha effettuato degli esami che hanno evidenziato una lussazione della spalla destra. Non ci sarà bisogno di un intervenuto chirurgico, ma il classe ’98 dovrà comunque rimanere a riposo diversi giorni. Di conseguenza, la sua presenza in campo domenica sera è quasi impossibile. Al suo posto giocherà verosimilmente Dries Mertens, anche se è ancora aperto il ballottaggio con l’ex rossonero Andrea Petagna.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI – “Victor Osimhen si è sottoposto, presso la clinica di Villa Stuart di Roma, agli accertamenti strumentali e alla valutazione clinica che hanno evidenziato esiti di lussazione anteriore alla spalla destra. Il giocatore ha già cominciato la fisioterapia e verrà valutato quotidianamente”.