Mirabelli: “Donnarumma? Difficile venderlo adesso a grandissime cifre”

MILANO – Contattato da Telelombardia, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato di Gigio Donnarumma: “Per me non vale meno di cento milioni. Tuttavia è difficile oggi ottenere una cifra del genere. Se oggi decidi di cedere Donnarumma, un potenziale acquirente sa che può firmare a zero a gennaio 2021 e la cifra, inevitabilmente, si abbassa. Tre anni fa venne a crearsi una situazione complicata, ma la famiglia rimase vicina al ragazzo. Spero accada la stessa cosa anche stavolta. Quando Raiola chiede, chiede tanto, non una sola cosa…”.