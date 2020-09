Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Prosegue la preparazione della nuova stagione in casa rossonera, con il primo appuntamento, in programma il 17 settembre in Europa League, che si avvicina a grandi passi. Come riporta il sito del club, questa mattina la squadra si è ritrovata a Milanello svolgendo prima la consueta attivazione muscolare in palestra, poi lavoro fisico e atletico con esercizi incentrati sulla rapidità. Dopodiché i calciatori di mister Pioli sono passati alla parte tecnica col pallone e, alla fine della seduta, hanno giocato una partitella a campo ridotto. Domani ci sarà un allenamento alle 10.30, mentre alle 20.45 andrà in scena l’amichevole contro il Monza a San Siro.