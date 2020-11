Milan, senti Hadzic: “Mi piacerebbe giocare con Ibra”

MILANO – Nelle prossime partite della Bosnia, il posto di Edin Dzeko – indisponibile a causa del Covid – verrà preso da Irfan Hadzic, centravanti che milita nell’Akhisarspor, il quale si è detto grande estimatore di Zlatan Ibrahimovic: “E’ un onore per me essere qui in Nazionale. Sono davvero felice. Ho provato un’emozione fortissima quando ho scoperto di esser stato convocato dal CT. A chi mi ispiro? Dzeko è un attaccante fortissimo ed è sicuramente un modello, ma ammiro tanto anche Ibrahimovic. Giocare con Zlatan sarebbe bellissimo”.