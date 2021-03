Milan, Scamacca è una montagna troppo alta da scalare?

MILANO – Durante l’ultima sessione di mercato il Maldini e Massara erano alla ricerca di un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Un giocatore, possibilmente giovane, che potesse far rifiatare Zlatan Ibrahimovic. Il duo mercato per questo aveva adocchiato Gianluca Scamacca, centravanti del Genoa, ma di proprietà del Sassuolo. Il Milan aveva anche anche incontrato il d.g. dei neroverdi, ma le alte richiesti di Carnevali hanno fatto virare il club di via Aldo Rossi su altri obiettivi a costi più bassi e contenuti. Richieste che avevano spaventato anche le altre pretendenti all’ex Roma e PSV come Parma, Bologna e Udinese. Tutti che club che provarono a prendere la punta classe ’99 in prestito.

Il Milan però continua a seguire le prestazioni dell’attaccante che ieri ha steso il Parma segnando ben due reti, che potrebbero risultare decisive nella lotta salvezza. E non è detto che Maldini non farà non tentativo in estate. Non bisogna dimenticare, infatti, che già un paio di anni fa il club rossonero provò a prenderlo dopo l’esperienza in prestito all’Ascoli.

Milan su Scamacca, ma la concorrenza…

Il Milan vorrebbe ingaggiare Scamacca, ma nella corsa all’ex Roma e Psv parte indietro. Infatti da tempo sul classe ’99 si è mossa con un certo interesse la Juventus, club che ha da sempre ottimi rapporti con il Sassuolo.

A gennaio i bianconeri avevano provato a ingaggiare l’attaccante presentando al club emiliano un’offerta complessiva, tra parte fissa e bonus, da 25 milioni di euro. L’offerta era stata ritenuta interessante dai neroverdi che però hanno preferito rimandare ogni discorso a giugno. Quando il campionato sarà finito.

Il Milan se davvero vuole ingaggiare Scamacca deve scalare altissima, altrimenti vedrà tingersi il destino del classe ’99 a tinte bianconere.