Milan, Romagnoli scalda i motori: nel derby un traguardo speciale

MILANO – Il capitano del Milan è pronto a fare il suo ritorno in campo. E’ dal 21 luglio che Alessio Romagnoli è fermo a causa di un infortunio rimediato al polpaccio destro a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, nello scorso campionato. Da alcuni giorni il numero 13 rossonero ha ricominciato ad allenarsi col resto del gruppo a Milanello e sabato riprenderà il suo posto al centro della difesa, insieme a Simon Kjaer. Per Romagnoli sarà una serata speciale, non solo perché tornerà in campo per la stracittadina, ma anche perché quella contro l’Inter sarà la sua duecentesima presenza in Serie A. Oltre al centrale classe ’95, mister Pioli riavrà a disposizione anche Zlatan Ibrahimovic nel reparto offensivo: due recuperi essenziali in vista della stracittadina.