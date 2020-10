Milan, Romagnoli e Rebic potrebbero recuperare per il derby

MILANO – Il Milan si gode la sosta in testa al campionato e inizia a prepararsi, seppur senza quattordici giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, per il derby in programma sabato 17 ottobre a San Siro. Mister Pioli potrebbe ritrovare nella stracittadina sia capitan Romagnoli che Rebic. Il primo è infortunato dalla fine della scorsa stagione ma sta recuperando e proverà in tutti i modi ad essere a disposizione contro l’Inter. L’attaccante croato si è invece fatto male ad un gomito nella sfida col Crotone: ha ancora un po’ di dolore, ma filtra ottimismo sulla sua possibile presenza nella sfida ai cugini nerazzurri. Per quel che riguarda Ibrahimovic, la speranza ovviamente è di vederlo in campo il prima possibile, ma è risultato positivo al Covid anche in occasione dell’ultimo tampone fatto, quindi occorre ancora aspettare.