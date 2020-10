Calciomercato Milan, nomi da urlo fra gli svincolati: Maldini ci pensa

Calciomercato Milan, Maldini potrebbe ancora tirare fuori un coniglio dal cilindro

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il calciomercato si è ufficialmente chiuso senza un ulteriore sussulto da parte del Milan, ma non è ancora detta l’ultima parola. Andando a spulciare la lista degli svincolati troviamo tanti nomi interessanti, alcuni di primissima fascia. La possibilità che Maldini attinga da questo novero di calciatori non è così improbabile, dato che si tratterebbe di tutti colpi a parametro zero, che inficerebbero relativamente sul bilancio del Diavolo.

Si parte con la lista dei difensori, con tre nomi altisonanti che potrebbero fare al caso del Milan. Il primo è il 33enne Ezequiel Garay, svincolatosi dal Valencia, fortissimo nel gioco aereo e dalla grande esperienza internazionale. Stuzzica e non poco il profilo di Nathaniel Clyne, terzino destro classe ’91 ex Liverpool, ma l’abbondanza su quella corsia rende improbabile il decollo di un’operazione del genere. Dulcis in fundo Luis Antonio Valencia, una vita nel Manchester United e nonostante l’età (35 anni) dotato ancora di una velocità fuori dal comune. El Ferrari sarebbe ancora in grado di coprire egregiamente tutti i ruoli della fascia destra, persino quello di ala. Ma è a centrocampo e in attacco che figurano due stelle alle quali il Milan si è interessato anche in passato.

Stiamo parlando di Mario Götze, che è stato offerto dai suoi agenti in Serie A, ma le pretese esagerate di ingaggio hanno frenato qualsiasi trattativa. Prima di ripiegare sugli Stati Uniti, il centrocampista appena 28enne potrebbe decidere di giocarsi ancora le sue chance in un campionato competitivo come quello italiano. Si è discusso molto sull’eventuale acquisto di un vice Ibrahimovic e fra le possibili occasioni è stato spesso accostato il nome di Mandzukic al club rossonero. Il centravanti croato non ha ancora trovato squadra, chissà che non possa diventare un incredibile colpo a sorpresa. Intanto il Milan è già a lavoro per gennaio, abbiamo stilato una lista di obiettivi su cui Maldini potrebbe andare a lavorare nei prossimi mesi. Colpi rimandati a gennaio: ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA