Milan, ecco tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali

MILANO – Questa settimana di calcio vedrà protagoniste le Nazionali, mentre i campionati saranno sospesi e ripartiranno il weekend del 17 e 18 ottobre. Il Milan, dal canto suo, ha ben quattordici giocatori impegnati con le rispettive Federazioni e che, di conseguenza, non potranno allenarsi in questi giorni con Pioli a Milanello: Donnarumma (Italia), Gabbia e Tonali (Italia Under 21), Diaz (Spagna Under 21), Calhanoglu (Turchia), Kessié (Costa d’Avorio), Hauge (Norvegia), Kjaer (Danimarca), Bennacer (Algeria), Leao e Dalot (Portogallo Under 21), Krunic (Bosnia), Saelemaekers (Belgio), Tatarusanu (Romania).