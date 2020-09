Milan, oggi terza amichevole stagionale

MILANO – Oggi pomeriggio, alle ore 17, il Milan ospiterà nel proprio centro sportivo il Vicenza, squadra che milita in Serie C, per la terza amichevole estiva, dopo quelle disputate contro Novara e Monza. Sarà probabilmente anche l’ultima partita prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione. In programma per questo fine settimana c’era infatti anche un’amichevole contro il Chievo ma, a causa di alcuni casi di positività al Covid riscontrati tra i clivensi, verrà quasi certamente annullata (manca solo l’ufficialità). Tra otto giorni, invece, si inizierà a fare sul serio, con il primo turno preliminare di Europa League in Irlanda, sul campo dello Shamrock Rovers.