Milan, nuovo affare col Brescia: trovato l’accordo per un difensore

MILANO – Dopo l’affare Tonali chiuso alla fine della scorsa estate, l’asse di mercato fra Milan e Brescia si è rafforzato e tutt’oggi i due club sono in contatto. Stando a quel che riferisce il portale ‘seriebnews.com’, Maldini avrebbe trovato un accordo con Cellino per acquistare Andrea Cistana, difensore classe 1997. L’idea del dirigente rossonero, però, sarebbe quella di lasciare il ragazzo a Brescia sino al termine della stagione, per poi portarlo a Milano la prossima estate. Cistana attualmente è fermo per un brutto infortunio e non rientrerà prima di gennaio. Di conseguenza, potrà sfruttare la seconda parte di questa stagione per ritrovare confidenza con il campo e aiutare il Brescia a centrare la promozione in Serie A, per poi trasferirsi all’ombra del Duomo.