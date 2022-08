Milan: accelerata nelle ultime ore, pronto l’arrivo di Vranckx

Il calciomercato dei rossoneri non finirà di certo con l'arrivo di Thiaw. La dirigenza del Milan è al lavoro per chiudere un altro colpo.

Il calciomercato dei rossoneri non finirà di certo con l'arrivo di Thiaw. La dirigenza del Milan è al lavoro per chiudere un altro colpo, quel centrocampista tanto atteso che possa allungare la rosa.

L’accelerata è arrivata nelle scorse ore, nella notte sono arrivate solo conferme: il club rossonero sta provando a chiudere per Aster Vranckx. E’ il belga classe 2002 il prescelto per migliorare il reparto di centrocampo.

Mentre Thiaw diventerà un nuovo giocatore dei rossoneri, sostenendo le visite mediche, prima delle firme sul contratto, Maldini e Massara continueranno i contatti con il club tedesco per riuscire a mettere le mani sul giovane centrocampista belga. L’obiettivo è chiudere l’affare, in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di circa 11 milioni di euro.

Sulle tracce di Vranckx non mancano i club interessati, c’è anche l’Atalanta ma al fascino del Milan, che negli ultimi anni ha dimostrato di credere moltissimo nei giovani, è difficile dire di no. L’accelerata su Vranckx è avvenuta dopo che si è deciso di mollare Onyedika, accasatosi al Club Brugge, e Onana (il giocatore del Bordeaux potrebbe trasferirsi in Italia, per vestire la maglia dello Spezia). Le condizioni non sono state considerate favorevoli. Come sempre raccontato, il Milan fissa un presso, fa una valutazione del giocatore e difficilmente decide di spingersi oltre.