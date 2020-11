Milan, Ivan Gazidis torna a parlare del nuovo stadio

MILANO – L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN parlando anche del progetto relativo al nuovo stadio: “Vogliamo aumentare i ricavi, attraverso i risultati sportivi e le partnership per quel che riguarda gli sponsor. Di fondamentale importanza per il futuro sarà la realizzazione del nuovo stadio. Se vogliamo essere un club moderno e vincente, dobbiamo avere un impianto adatto alle nostre esigenze e che possa abbracciare ogni diversità, coinvolgendo tutti i nostri tifosi. Il nuovo stadio sarà fondamentale anche per l’evoluzione della città di Milano e per tutti i cittadini milanesi, non solo per i sostenitori rossoneri”.