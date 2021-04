Milan, idea per l’attacco

Ecco le ultime sul fronte attacco

Con molta probabilità la dirigenza di via Aldo Rossi dovrebbe riscattare dal Torino Soualiho Meité. Un'affare che graverà sulle casse rossonera 9 milioni di euro. Compreso i 500 mila euro di prestito oneroso. L'altro nome è quello di Fikayo Tomori. Il centrale di difesa classe '97 ha convinto tutti: dirigenza, Pioli (che lo preferisce spesso a Romagnoli) e anche i tifosi. Il Milan ha un accordo da 28 milioni con il Chelsea. Una cifra alta che la dirigenza rossonera proverà ad abbassare, ma se non se i Blues non dovessero fare sconti il Milan verserà la cifra.

Poi il duo mercato si concentrerà sulle altre esigenze della squadra. Servirà un attaccante visto che Mario Mandzukic, con molta probabilità non verrà confermato per la prossima stagione. E Ibrahimovic è prossimo a compiere 40 anni. Per questo Maldini e Massara stanno valutando chi affiancarli per la prossima stagione. I nomi caldi sono tre: Belotti, Vlahovic e Gianluca Scamacca.