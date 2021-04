Milan, ecco i due nomi in cima alla ‘lista dei desideri’ per l’attacco

Potrebbe arrivare un nuovo attaccante in estate al Milan, ecco quali sono i due profili preferiti dalla dirigenza rossonera

MILANO - Come sarà l'attacco del futuro del Milan? Domanda che tanti tifosi rossoneri si fanno nell'ultimo periodo. Domanda che viene alimentata dalle tante voci di mercato sul reparto offensivo del club meneghino. C'è una sola certezza: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese rinnoverà il suo contratto e molto probabilmente chiuderà la sua carriera con il Diavolo. Ma chi ci sarà il prossimo anno dietro allo svedese? Leao dovrebbe restare a Milanello, a meno che non arriva un'offerta importantissima, difficile ipotizzare ora gli scenari futuri sul portoghese, ma in questo momento è davvero difficile vederlo lontano da Milano. Diversa la situazione di Mandzukic, il croato ha deluso, tanti i problemi fisici che hanno influenzato la parentesi rossonera.

Mandzukic futuro sempre in forse

Nonostante però il rendimento dell'ex Juventus davvero al di sotto delle aspettative, la dirigenza del club meneghino crede ancora nel calciatore, così come Stefano Pioli, che ha parlato del giocatore quale giorno fa. "Mandzukic può darci una grande mano in questo finale di stagione". Queste le parole del tecnico rossonero. Si gioca le sue chances l'attaccante, anche perché una decisione sul suo possibile non è stata ancora presa, come riporta la Gazzetta dello Sport, e molto probabilmente il tutto è stato rimandato al termine della stagione. Maldini e Massara però sono la lavoro per un possibile nuovo innesto, un attaccante con cui rinforzare la rosa.

I due preferiti

Dusan Vlahovic della Fiorentina e GianlucaScamacca, in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, sembrano essere in cima alle preferenze del duo mercato del Milan. Complementari ad Ibrahimovic e soprattutto giovani, che potrebbero sfruttare l'opportunità di crescere al fianco proprio dello svedese. E se ci fossero dubbi basta chiedere a Rafael Leao come ci si sente al fianco del numero 11 rossonero in allenamento. In ogni caso però non saranno due trattative semplice, attaccanti giovani e sulla cresta dell'onda, Il Diavolo dovrà mettere mano al portafogli.