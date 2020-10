Milan, Ibrahimovic si esalta contro la Roma: già 10 gol ai giallorossi

MILANO – Sarà ancora Zlatan Ibrahimovic a guidare l’attacco rossonero lunedì sera. Nonostante i 39 anni, il bomber svedese si prepara a scendere in campo dal primo minuto per la terza volta in una settimana. A San Siro arriverà la Roma, una squadra contro cui, solitamente, Ibra si esalta. Ai giallorossi, infatti, il classe ’81 ha realizzato ben 10 reti in carriera: fra le squadre che attualmente militano in Serie A, Roma e Parma sono quelle a cui Ibrahimovic ha segnato più gol (10 a entrambe). In assoluto, invece, la squadra italiana che ha subìto più reti da Zlatan è il Palermo (12).