Milan, è il giorno di Tonali: oggi visite e firma

MILANO – In casa rossonera è finalmente giunto il giorno di Sandro Tonali. Dopo esser stato acquistato in prestito oneroso con opzione di riscatto, il giovane centrocampista è pronto a cominciare ufficialmente questa nuova avventura con la maglia numero 8 del Diavolo. L’ormai ex giocatore del Brescia è arrivato a Milano questa notte e in mattinata svolgerà le visite mediche. Dopodiché si recherà nella sede della società rossonera per firmare il contratto e coronare il sogno coltivato sin da bambino: diventare un calciatore del Milan.