Gazzetta dello Sport – Milan, Tonali chiama Gattuso

MILANO – “Tonali, cose da Milan”: è il titolo che l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica in prima pagina al nuovo acquisto rossonero, il quale avrebbe telefonato direttamente a Gennaro Gattuso per chiedergli l’autorizzazione ad indossare la maglia numero 8, che l’ex centrocampista calabrese ha vestito per moltissimi anni. Un gesto che sarebbe stato molto apprezzato non solo dallo stesso Gattuso, ma da tutto l’ambiente milanista. Inoltre, come riporta sempre la Rosea, oggi Tonali dovrebbe svolgere le visite mediche, per poi andare a firmare il contratto che lo farà diventare ufficialmente un nuovo giocatore del club meneghino.