Milan, due nomi per la difesa

MILANO – A fine stagione la difesa rossonera potrebbe subire significative variazioni. Nel reparto arretrato, infatti, ci saranno diverse partenze: Musacchio verrà ceduto verosimilmente a titolo definitivo (piace in Spagna), Gabbia andrà a ‘farsi le ossa’ in prestito, restando con ogni probabilità in Italia, mentre per Duarte va ancora presa una decisione ma anche lui è candidato al trasferimento in prestito. Di conseguenza, il Milan dovrà rimpolpare il proprio pacchetto difensivo con un paio di innesti. Stando a ciò che riferisce il quotidiano Tuttosport, in cima alla lista di Gazidis ci sono Nikola Milenkovic della Fiorentina e Kristoffer Ajer del Celtic.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...