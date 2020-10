Milan, due anni fa l’ultima vittoria sul campo dell’Udinese

MILANO – Passata agli archivi l’importantissima vittoria in Europa League contro lo Sparta Praga, il Milan si prepara a riprendere la propria marcia in campionato. Domenica è in programma la sfida alla Dacia Arena contro l’Udinese, reduce dalla sconfitta subìta a Firenze. Un appuntamento che per il Diavolo può sembrare abbastanza agevole se si guarda la classifica (tra le due squadre c’è già un distacco di dieci punti), ma che diventa molto insidioso tenendo conto dei precedenti. Negli ultimi dodici incontri sul campo della squadra friulana, infatti, il Milan ha rimediato ben sette sconfitte, due pareggi e soltanto tre successi. Inoltre, l’ultima vittoria risale ormai a due anni fa, quando nel novembre 2018 i rossoneri s’imposero per 1-0, grazie ad una rete segnata da Alessio Romagnoli al 96esimo. Nell’ultimo precedente alla Dacia Arena, andato in scena nell’agosto del 2019, ha vinto l’Udinese con un gol di Rodrigo Becao.