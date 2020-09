Milan-Bakayoko, si procede a rilento: il Chelsea non abbassa le richieste

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione sulla trattativa fra Milan e Chelsea per Tiémoué Bakayoko: “C’è stato un piccolo rallentamento, è una trattativa che procede a fuoco lento. Una bozza d’accordo a 3 milioni di prestito e 30 di diritto di riscatto c’è già, ma il Milan spera di abbassare ancora di più la cifra per il riscatto. Il Milan sa che più si avvicina il termine del mercato, che finirà il 5 ottobre, più possibilità ci sono che i costi dell’operazione si abbassino, sia per quanto riguarda il cartellino sia per l’ingaggio del giocatore”.