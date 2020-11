Mazzola: “Ibra campione vero, ma non metto il Milan tra le prime quattro”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale, Sandro Mazzola, ex capitano nerazzurro, ha parlato della lotta in campionato per i primi quattro posti: “Dico che alla fine saranno Inter, Juventus, Napoli e Lazio, con il Milan fuori dalla Champions League. Ibra per me è qualcosa di fantastico, è davvero un grande. Certo, a volte è un po’ sopra le righe con le dichiarazioni e ci vorrebbe qualcuno dello staff che gli parlasse, ma come calciatore è indiscutibile. Un vero campione”.